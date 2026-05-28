Albania, Hysaj convocato da Maran: tutti i nomi in lista
Prime convocazioni per il ct dell’Albania Rolando Maran, nominato solo poche settimane fa al posto di Sylvinho, in vista delle amichevoli contro Israele (3 giugno) e Lussemburgo (6 giugno). Tra i 27 giocatori chiamati c'è anche Elseid Hysaj, ormai ex terzino della Lazio visto che lascerà la Capitale alla scadenza del suo contratto a giugno. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Alen Sherri, Simon Simoni, Pano Qirko
Difensori: Berat Gjimshiti, Arlind Ajeti, Ardian Ismajli, Klisman Cake, Bujar Pllana, Mario Mitaj, Naser Aliji, Stavro Pilo, Elseid Hysaj, Andi Hadroj
Centrocampisti: Kristjan Asllani, Ylber Ramadani, Juljan Shehu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arbër Hoxha, Taulant Seferi, Anis Mehmeti
Attaccanti: Mirlind Daku, Armando Broja, Myrto Uzuni, Cristian Shpendi