Calciomercato Lazio | Nuovo nome per la difesa: arriva dalla Germania

RASSEGNA STAMPA - Una squadra a volte non si rinforza solo tramite il mercato, ma anche con i rinnovi degli uomini giusti. Sarri ha promesso di andare avanti fino a giugno "per amore di un popolo", ma c’è una linea che non può essere oltrepassata: privarlo di Romagnoli e Gila, la vera colonna portante della difesa e principale punto di forza della Lazio. Eppure, proprio sui due centrali si concentra uno dei dossier più delicati di Formello.

Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2027, ma le trattative per il rinnovo restano tutt’altro che semplici. A differenza di quanto avvenuto per Basic e Marusic, sui quali la società ha assecondato le richieste del tecnico, le situazioni di Romagnoli e Gila sono diventate un rebus. Alessio è seguito da mesi dall’Al-Sadd e per prolungare chiede un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro, oltre al riconoscimento degli arretrati legati alla Champions League. Gila, invece, aveva spinto per la cessione già in estate e oggi non sembra avere alcuna intenzione di discutere un rinnovo.

Intanto il club inizia a guardarsi intorno. Come riporta il Messaggero, tra i profili monitorati c’è Danilho Doekhi dell’Union Berlino: il centrale olandese, 27 anni, andrà in scadenza a giugno ed è una pista che potrebbe tornare calda nei prossimi mesi.