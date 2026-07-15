Lazio, ricordi Openda? L'attaccante può fare ritorno in Ligue 1 e salutare la Juve

Fonte: Tuttomercatoweb.com

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Lois Openda, attaccante belga, è stato per diverso tempo tra gli obiettivi del mercato della Lazio. Il suo futuro ad oggi sembra essere sempre più lontano dalla Juve. L'attaccante belga, arrivato a Torino la scorsa estate con grandi aspettative, non è riuscito a lasciare il segno e, dopo una stagione ben al di sotto delle attese, è finito tra i giocatori destinati a cambiare maglia nel corso di questa sessione di mercato. Solo due reti in 34 presenze, un rendimento che ha inevitabilmente inciso sulle gerarchie bianconere.

Nonostante la pessima annata, sul centravanti non mancano gli estimatori. In Francia, scrive il portale locale Foot Mercato, il Lione ha manifestato un interesse concreto e lo considera uno dei principali obiettivi per rinforzare il reparto offensivo. Anche il Lens segue con attenzione l'evolversi della situazione e sogna un ritorno del giocatore, protagonista della straordinaria stagione 2022-23.

La trattativa, precisa il sito francese, resta però complessa soprattutto per l'ingaggio molto alto (circa 7,4 milioni lordi secondo il sito Capology)

percepito da Openda, una cifra considerato troppo elevata da tutti club che si sono interessati.