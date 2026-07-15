Ex Lazio, Di Vaio arriva a quota cinquanta: gli auguri della società

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È il compleanno di Marco Di Vaio. L'ex centravanti della Lazio e oggi dirigente del Bologna spegne 50 candeline, non un compleanno qualunque. Per l'occasione, la società biancoceleste gli ha dedicato un messaggio di auguri sul proprio sito ufficiale:

"Compie oggi 50 anni Marco Di Vaio. L’ex attaccante, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, ha collezionato 18 presenze e 6 gol con la Lazio, tra il 1993 e il novembre 1995. Nella Capitale, ha conquistato un campionato Primavera nella stagione 1994/1995".