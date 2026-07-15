Doekhi parla ai tifosi della Lazio: nome e obiettivi, ecco cosa ha detto

15.07.2026 20:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Doekhi parla ai tifosi della Lazio: nome e obiettivi, ecco cosa ha detto

Nel corso della lunga intervista di presentazione il nuovo acquisto biancoceleste Danilho Doekhi ha parlato anche ai tifosi della Lazio.

Dalla corretta pronuncia del nome fino agli obiettivi personali: di seguito le parole dell’olandese.

Potete chiamarmi Dani, oppure Duki. Chiamatemi come preferite! Ai tifosi voglio dire che sono felicissimo di essere qui, che non vedo l’ora di conoscerli e spero di regalargli tante soddisfazioni”.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.