Doekhi parla ai tifosi della Lazio: nome e obiettivi, ecco cosa ha detto
15.07.2026 20:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Nel corso della lunga intervista di presentazione il nuovo acquisto biancoceleste Danilho Doekhi ha parlato anche ai tifosi della Lazio.
Dalla corretta pronuncia del nome fino agli obiettivi personali: di seguito le parole dell’olandese.
“Potete chiamarmi Dani, oppure Duki. Chiamatemi come preferite! Ai tifosi voglio dire che sono felicissimo di essere qui, che non vedo l’ora di conoscerli e spero di regalargli tante soddisfazioni”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.