PRIMAVERA | Canali rinnova con la Lazio: c'è la firma - FOTO

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Giorgio Canali si tiene stretto il biancoceleste. In quelle che sono settimane di grande cambiamento per la Primavera della Lazio, vi avevamo raccontato di come il centrocampista classe 2006 fosse vicino a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la firma sul nuovo accordo è stata apposta e Canali continuerà il suo percorso di crescita a Formello. Di seguito la foto che ha immortalato il momento.