Doekhi già cita due compagni: “Saranno importanti qui alla Lazio”
15.07.2026 22:00 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Nel corso della prima intervista da calciatore della Lazio il nuovo acquisto biancoceleste ha parlato anche dei compagni incontrati a Formello.
Nello specifico, Danilho Doekhi ha citato gli altri due olandesi in rosa, Taylor e Noslin, sottolineando l’importanza di avere due connazionali in squadra per accorciare i tempi di ambientamento. Queste le sue parole.
“Ci sono già due ragazzi olandesi e questo mi aiuta molto. Possono facilitare il mio inserimento e la mia integrazione nel gruppo. Quindi è bello che siano qui”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.