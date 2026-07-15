Doekhi già cita due compagni: “Saranno importanti qui alla Lazio”

Nel corso della prima intervista da calciatore della Lazio il nuovo acquisto biancoceleste ha parlato anche dei compagni incontrati a Formello.

Nello specifico, Danilho Doekhi ha citato gli altri due olandesi in rosa, Taylor e Noslin, sottolineando l’importanza di avere due connazionali in squadra per accorciare i tempi di ambientamento. Queste le sue parole.

“Ci sono già due ragazzi olandesi e questo mi aiuta molto. Possono facilitare il mio inserimento e la mia integrazione nel gruppo. Quindi è bello che siano qui”.