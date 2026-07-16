Formula 1 | Ferrari, allarme a Spa per Hamilton e Leclerc

La Ferrari arriva al weekend di Spa con aspettative prudenti dopo le simulazioni sulla SF-26. Il confronto con Mercedes resta uno dei temi centrali, ma il potenziale reale della monoposto dovrà essere verificato in pista. Charles Leclerc ha spiegato che la priorità sarà ritrovare il giusto feeling con la vettura. Le condizioni del circuito belga potrebbero incidere molto sugli equilibri e sulle prestazioni complessive. Clicca qui fra le frecce per l’articolo completo su >>> Ferrari SF-26 a Spa <<<