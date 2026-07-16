Lazio, nuovo incontro Gattuso-Lotito: la cena a Formello
16.07.2026 09:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Prosegue il ritiro della Lazio, pronto ormai a vivere il suo quarto giorno all’interno del centro sportivo di Formello. Dove, però, nelle ultime ore non si sono visti soltanto staff e giocatori.
Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, nella serata di martedì a Formello si è presentato anche Claudio Lotito.
Il presidente della Lazio si sarebbe intrattenuto a cena con Gattuso, in un vertice improvvisato che potrebbe essere servito anche a confrontarsi su un mercato che rimane comunque vincolato alle limitate possibilità di spesa del club.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.