Gattuso fa squadra: in programma una grigliata per unire la Lazio

16.07.2026 10:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Gattuso fa squadra: in programma una grigliata per unire la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Gattuso vuole costruire una Lazio unita dentro e fuori dal campo. In quest'ottica va letta anche la cena di martedì sera con Lotito: il tecnico punta a instaurare un rapporto diretto e trasparente con presidente e dirigenza, lo stesso che pretende con i suoi giocatori. Come scrive il Corriere dello Sport, per consolidare ulteriormente il gruppo, il 26 luglio, giorno della fine della prima parte del ritiro, è già in programma una grigliata a Formello con squadra e staff.

L'obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza in una stagione che si annuncia complicata. Dopo un'annata segnata da mercato bloccato e numerosi infortuni, Gattuso riparte da una convinzione precisa: prima ancora della qualità tecnica, sarà la forza del gruppo a determinare il cammino della Lazio. Mentalità, carattere e compattezza dovranno essere le basi su cui costruire la nuova squadra.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.