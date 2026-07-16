Gattuso fa squadra: in programma una grigliata per unire la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Gattuso vuole costruire una Lazio unita dentro e fuori dal campo. In quest'ottica va letta anche la cena di martedì sera con Lotito: il tecnico punta a instaurare un rapporto diretto e trasparente con presidente e dirigenza, lo stesso che pretende con i suoi giocatori. Come scrive il Corriere dello Sport, per consolidare ulteriormente il gruppo, il 26 luglio, giorno della fine della prima parte del ritiro, è già in programma una grigliata a Formello con squadra e staff.

L'obiettivo è rafforzare il senso di appartenenza in una stagione che si annuncia complicata. Dopo un'annata segnata da mercato bloccato e numerosi infortuni, Gattuso riparte da una convinzione precisa: prima ancora della qualità tecnica, sarà la forza del gruppo a determinare il cammino della Lazio. Mentalità, carattere e compattezza dovranno essere le basi su cui costruire la nuova squadra.