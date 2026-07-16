Lazio, l’Olimpico vuoto fa il record negativo dell’era Lotito: la proiezione

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RASSEGNA STAMPA - Neanche mille abbonamenti sottoscritti secondo la Lazio, circa la metà secondo i punti di rivendita. Al netto di quale sia il dato reale e in attesa che il club comunichi un dato ufficiale che come riportato dal Messaggero potrebbe tardare qualche giorno è evidente la scelta dei tifosi biancocelesti.

Ed evidente è anche la proiezione per fine campagna abbozzata dal quotidiano. Che si tratti di una media di 60 tessere sottoscritte al giorno o di 100, il risultato non cambia: moltiplicando i dati per i 44 giorni complessivi di campagna abbonamenti si arriva rispettivamente neanche a tremila (2640) o neanche a cinquemila (4400).

Un dato, al netto di proroghe estremamente probabili a campionato iniziato, che promette di far registrare il record negativo dell’era Lotito. La peggior stagione dal punto di vista degli abbonamenti fu quella del 2016, in un’estate segnata dagli appena 11 abbonati del primo giorno e conclusa a quota 6000 abbonati. Una proiezione che, dovesse essere confermata, negherebbe a Lotito secondo il quotidiano circa 7-8 milioni di euro a stagione, quelli che in media sono entrati nelle casse del club negli ultimi tre anni.