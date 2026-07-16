Mattei: “Lazio, casse vuote e un mercato da Udinese. Si pensa più a cedere”

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Stefano Mattei. Queste le parole del giornalista in merito ai movimenti della Lazio sul mercato: “Ratkov non lo giudico perché non lo abbiamo visto molto, Kennedy non lo conosco, ha precedenti personali abbastanza inquietanti, speriamo che li abbia superati, soprattutto per lui. Ma poi tutto sta a trovare l’accordo economico”.

“Già si riparla di Comuzzo, perché? Perché la Fiorentina te lo darebbe in prestito. Fino ad ora la Lazio non ha messo soldi sul tavolo perché le casse sono vuote. Il mercato della Lazio è quello dell’Udinese: calciatori semi sconosciuti su cui si puntare per fare plusvalenze, la differenza sono gli abitanti di Udine e quelli della Capitale. A Roma non si può galleggiare a metà classifica”.

“Alla fine credo che la Lazio tirerà fuori i soldi per un giocatore e la priorità ora è il centravanti, poi forse si potrebbe pensare in extremis ad un trequartista. Il centrale sarà Comuzzo, vista l’apertura della Fiorentina al prestito. Dietro con un prestito e uno svincolato, credono di aver sistemato la falla, quindi servirà poi contrarsi sul reparto avanzato. Ma comunque la Lazio sta pensando più alle cessioni che agli acquisti”.