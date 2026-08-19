Calciomercato Lazio | Dieng, i numeri in carriera: tutt'altro che un bomber

CALCIOMERCATO LAZIO - Bamba Dieng alla Lazio? Bisognerà attendere le visite mediche prima di cantare vittoria. D'altronde il suo passato giustifica ogni genere di preoccupazione sulle condizioni fisiche del calciatore. L'accordo, però, è stato trovato e nelle prossime ore il classe 2000 arriverà nella Capitale con la speranza di poter iniziare una nuova avventura. Dopo l'ottima stagione vissuta con il Lorient. La migliore in carriera.

In 26 partite sono 15 i gol segnati da Dieng. Una media di 1 ogni 1,7 uscite. Non male per un centravanti che dall'esordio tra i professionisti nel 2020 non era mai riuscito ad arrivare in doppia cifra. L'ultima annata dell'attaccante senegalese, d'altronde, può essere considera un'anomalia data la sua storia. Solo nel 2021/2022 era riuscito ad avvicinarsi alle dieci reti toccando quota 8, tra l'altro nell'unica annata in cui ha superato le 30 presenze stagionali.

INFORTUNI - Per il resto è sempre stato falcidiato da infortuni che lo hanno costretto spesso a stare fuori e a non trovare mai continuità. Un dettaglio che non gioca in suo favore in termini di affidabilità fisica, ma che quanto meno giustifica i numeri poco esaltanti visti fino a oggi. Nell'ultimo anno, però, è arrivata la trasformazione. O, almeno, così sperano dalle parti di Formello.

MONDIALE - Dieng si è conquistato il Mondiale a suon di reti. Superato lo stiramento ai legamenti che lo ha tenuto fuori per la prima parte della stagione, da gennaio ha segnato a raffica. Punendo anche squadre del blasone di Monaco e Marsiglia (di cui è anche ex). Nella spedizione con il Senegal in Stati Uniti, Messico e Canada è subentrato contro la Francia a 7 minuti dalla fine, per poi restare in panchina nelle seguenti tre partite. Per lui è stata la seconda partecipazione a una Coppa del Mondo, dopo quella nel 2022 in cui aveva trovato più continuità. Giocando 4 volte su quattro e segnando nel successo per 3-1 contro il Qatar.

BIVIO - All'età di 26 anni Dieng si trova davanti al bivio: una strada lo porterebbe verso la conferma, l'altra renderebbe l'ultima stagione solo una casualità. Starà a lui decidere quale delle due prendere, nella speranza che il fisico possa supportarlo e metterlo nelle condizioni di dare il massimo. Nel frattempo, da Formello calano il 'grande buio' - per usare un termine pokeristico - ma le fiches rimaste a disposizione sono veramente poche.

I NUMERI IN CARRIERA DI DIENG

Stagione 2020/2021 - 10 partite, 1 gol, 1 assist;

Stagione 2021/2022 - 36 partite, 8 gol, 3 assist;

Stagione 2022/2023 - 28 partite, 5 gol, 1 assist;

Stagione 2023/2024 - 17 presenze, 4 gol, 1 assist;

Stagione 2024/2025 - 22 presenze, 6 gol, 2 assist;

Stagione 2025/2026 - 26 partite, 15 gol, 1 assist;