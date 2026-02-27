DIRETTA | Genoa - Lazio Primavera: le formazioni ufficiali
Primavera 1 | 27ª giornata
Venerdì 27 febbraio 2026, ore 12:00
Sciorba Stadium, Genova
GENOA: Lysionok, Romano, Klisys, Lauricella, Albè, Celik, Carbone, Arata, Lafont, Gibertini, Zulevic. A disp.: Baccelli, Odero, Grossi, Spicuglia, Meola, Taieb, Nsingi, Galvano, Giangreco, Fazio, Ouedraogo. All.: Jacopo Sbravati
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Battisti, Munoz, Marinaj, Cuzzarella; Sulejmani, Serra. A disp.: Bosi, Giacomone, Santagostino, Milillo, Gelli, Trifelli, Buonafede, Montanio, Iorio, Avram, Sana Fernandes. All.: Francesco Punzi
Arbitro: Dasso (sez. Genova)
Assistenti: Mino - El Hamdaoui
Marcatori: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Genoa - Lazio Primavera, gara valida per la ventisettesima giornata di campionato. Reduce dal brutto ko contro la Fiorentina che ha interrotto la striscia di risultati positivi, la squadra di Punzi vuole continuare a sognare i play-off. Per farlo dovrà tornare al successo contro i rossoblù che, con 34 punti, sono a una sola lunghezza di distanza dai biancocelesti. Appuntamento alle ore 12:00 per il calcio d'inizio.