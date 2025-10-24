Juve, Lazio decisiva per Tudor tra 'nemici' e passato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Sarri e Tudor, mai così vicini, nel pensiero e nel modo di esprimersi. Domenica, nella sfida tra Lazio e Juventus, si sfideranno per la prima volta da quando il tecnico croato lo aveva sostituito a Formello in quel marzo del 2024. La sua avventura sulla panchina biancoceleste durò appena due mesi: tempo di conquistare la qualificazione in Europa League e poi dare le sue dimissioni per un feeling mai nato soprattutto con la società che, parole di Lotito, mai avrebbe comprato otto giocatori nel mercato estivo.

Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la sfida contro la Lazio sarà uno snodo fondamentale nel proseguo dell’avventura di Tudor alla Juventus perché i bianconeri non vincono dal 13 settembre e nelle ultime sette gare hanno conquistato appena 5 pareggi e 2 rimediato 2 ko.

La gara del Bernabeu, persa ma “bene”, contro il Real Madrid ha fatto tirare un sospiro di sollievo al tecnico che però ha come imperativo quello di tornare dall’Olimpico con in tasca punti importanti.

Dall’altro lato in tanti proveranno a rovinargli i piani: da Guendouzi, con il quale i rapporti sono tesi dai tempi dell’OM, fino a Isaksen uno dei giocatori che il croato aveva accantonato alla guida della Lazio.