Lazio Marines | Doppio debutto a Firenze tra Coppa Italia e Under 18
Si alza il sipario sulla Coppa Italia e sul campionato U18: i Lazio Marines tornano in campo con una doppia sfida nel capoluogo toscano, appuntamento che segna l’inizio ufficiale della stagione.
Gli Under 18 affronteranno i Guelfi Firenze, una delle squadre più temute del torneo. Il nuovo coach laziale Frank Tedesco, veterano americano con esperienza in Florida, potrà contare su un gruppo rinnovato e su un sistema di gioco improntato a rapidità e talento.
Subito dopo toccherà agli uomini di coach Cooper Heisey, impegnati contro i Trappers Cecina in Coppa Italia. A guidare l’attacco ci sarà Marco Di Primio, giovane QB già protagonista in Prima Divisione, supportato da Cacciola, Scarselletta e Cinelli. In difesa occhi puntati su Araceli e De Luca, giovani colonne biancocelesti.
"Abbiamo grande fiducia nei nostri allenatori e nei ragazzi", ha dichiarato il direttore sportivo Fabrizio Cupellini. "Il nostro obiettivo è crescere attraverso il processo, non solo guardando ai risultati".