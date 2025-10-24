Lazio, un altro infortunio per Sarri: si ferma anche Nuno Tavares
Sembra una maledizione. Piove sul bagnato in casa Lazio: un altro infortunio muscolare, questa volta in difesa. Nella doppia seduta di oggi si è fermato Nuno Tavares: è da valutare, si teme lo stiramento. Sarri dovrà fare i conti anche con le sue condizioni in questo inizio di stagione da incubo. Contro la Juventus non ci sarà nemmeno Pellegrini, ancora alle prese con il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro accusato contro il Genoa. Possibile quindi che a sinistra venga spostato uno tra Marusic e Hysaj, con Lazzari sulla destra. A Bergamo in quel ruolo era subentrato Provstgaard per sostituire proprio il portoghese. Il suo problema fisico si aggiunge a quelli di Castellanos, Cancellieri, Rovella, Dele-Bashiru e Gigot (fuori lista). L'emergenza non si ferma.
Pubblicato il 23/10 alle 22:35