Lazio, Sarri senza via d'uscita: il mercato di gennaio sarà decisivo

RASSEGNA STAMPA - C’è un’aria elettrica a Formello. Lotito, Sarri e Fabiani sono in contrapposizione in questo momento anche se si nascondono dietro i rapporti cordiali di facciata. Ufficialmente, si legge sul Corriere dello Sport, non c’è stato nessun incontro tra i tre, tantomeno quello chiarificatore tra il tecnico e il direttore sportivo. La storia si ripete e come evolveranno i rapporti solo il tempo potrà dirlo.

Il rinnovo che l’allenatore ha firmato a luglio, al posto del biennale, è diventato un contratto di convivenza. Un atto riparatorio per il torto subito inizialmente, ma finché le parti non si chiariranno è probabile che proseguiranno battaglie dialettiche e allusive. Una vittoria contro la Juve potrebbe aiutare a smorzare questa tensione.

Intanto, i rapporti tra il toscano e la società - riferisce il quotidiano - sono rinviati alla prova di mercato. Sarri li aspetta al varco, vuole avere più voce in capitolo e ha già espresso le sue volontà: Insigne su tutte. Gennaio sarà un banco di prova, dirà tutto sulla convivenza futura e giugno definirà il futuro dell’allenatore e della Lazio. Impensabile che possa tirarsi indietro ed è assurdo pensare che il patron ci rinunci dopo averlo riportato nella Capitale e dopo un rinnovo lampo. A metà dicembre si saprà che mercato potrà fare la Lazio, da questo dipenderà tutto.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE