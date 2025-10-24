Lazio, tre giorni al big match con la Juve: il programma di Sarri
RASSEGNA STAMPA - Si avvicina il big match contro la Juve, in programma domenica 26 ottobre all’Olimpico. Calcio d’inizio ore 20:45. Un banco di prova importante dopo il pareggio esterno con l’Atalanta a Bergamo, la Lazio dovrà dare il massimo per portare a casa quanti più punti possibili. Una vittoria aiuterebbe e non solo per la classifica o il morale, utile per placare un po’ quest’aria frizzantina in quel di Formello.
Intanto, i biancocelesti proseguono la preparazione che sarà ultimata in questi giorni. Ieri una doppia seduta che inizialmente, spiega il Corriere dello Sport, era prevista per mercoledì. È stata posticipata di 24 ore. Oggi un’altra sessione di lavoro nel pomeriggio, l’appuntamento al campo è per le 15:30. Poi domani, giornata di vigilia, la rifinitura alle 16.