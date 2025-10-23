FORMELLO - Lazio, Basic forza quattro: la scelta di Sarri contro la Juve

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Basic cala il poker. Da fuori lista a titolare indiscusso del centrocampo: l''incedibile' di Sarri contro la Juventus giocherà la quarta partita di fila da titolare in campionato. La prima era stata contro il Genoa, l'emergenza tra infortuni e squalifiche aveva portato il tecnico a inserirlo nell'elenco dei disponibili al posto di Dele-Bashiru. È partita da lì la sua seconda vita con la Lazio. E domenica viaggia di nuovo verso la titolarità con Cataldi e Guendouzi, come a Bergamo. Nel secondo tempo poi il suo posto l'ha preso Vecino, pronto ancora a dargli il cambio.

L'uruguaiano si è rivisto dopo poco più di due mesi di stop, ha visto uscire ed entrare tanti compagni dall'infermeria in questo maledetto inizio di stagione. Ai box infatti ci sono Castellanos, Rovella (in miglioramento), Gigot e Dele-Bashiru, ai quali nell'ultima settimana si è aggiunto anche Cancellieri per l'ennesimo problema muscolare (out almeno un mese). All'Olimpico non ci sarà nemmeno Pellegrini, alle prese con il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro dalla trasferta a Marassi. Dopo la doppia seduta di oggi, gli allenamenti di domani e sabato pomeriggio saranno decisivi per Sarri per definire le scelte di formazione.