Juve, l'attacco non incide: non succedeva dai tempi di Delneri
24.10.2025 09:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
RASSEGNA STAMPA - Sarà la Lazio la prossima avversaria della Juventus in campionato e Igor Tudor ha solo un obiettivo: che il suo attacco torni a segnare.
Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport i bianconeri non segnano di fatto dal 1 ottobre e sono rimasti a secco nelle gare contro Milan, Como e Real Madrid. Un digiuno lungo 304 minuti e un’astinenza che non si vedeva dal 2011 quando sulla panchina dei bianconeri sedeva Delneri.
Le scelte di Tudor hanno sicuramente contribuito: Openda non segna da sei mesi, David è fermo al gol realizzato contro il Parma, Vlahovic parte quasi sempre dalla panchina nonostante sia di fatto il centravanti più pericoloso.