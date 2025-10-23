Roma, fischi dell'Olimpico dopo la sconfitta contro il Viktoria Plzen: cos'è successo
La Roma ha perso contro il Viktoria Plzen. È la seconda sconfitta nelle prime tre giornate di Europa League per la squadra di Gasperini, che era già stata battuta dal Lille nella famosa serata del 'rigore sbagliato tre volte'. Al triplice fischio della gara, l'Olimpico ha sommerso di fischi tutta la squadra giallorossa per il brutto risultato. I giocatori erano andati sotto la Curva Sud, che ha continuato a cantare mentre tutti gli altri tifosi protestavano e contestavano.