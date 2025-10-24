Lazio, Vecino scalpita: deve recuperare il tempo "perso". E con la Juve...

RASSEGNA STAMPA - Sta tornando, gradualmente, Vecino. Il centrocampista ha rotto il ghiaccio a Bergamo, è subentrato nel quarto d’ora finale chiamato in causa da Sarri per proteggere il pareggio a denti stretti, la gara è servita per allontanare le perplessità rimaste e dare segnali confortanti in vista dei prossimi impegni. L’uruguaiano ha fatto il suo debutto stagionale alla New Balance Arena dopo settimane ai box per infortunio, è stata la sua trecentesima partita in Serie A.

Periodo complicato, sottolinea il Corriere dello Sport, ci è voluta una lunga riabilitazione atletica svolta a parte. Le sedute differenziate sono finite nel weekend della sosta e con una settimana di allenamenti è riuscito a rispondere presente per una gara ufficiale. Altri quattro appuntamenti prima della prossima sosta, quella di Novembre.

Due i big match in calendario, il primo con la Juve a cui Vecino spera di essere nuovamente considerato almeno per il secondo tempo, poi quello con l’Inter in trasferta. Deve recuperare il tempo perso, in estate ha prolungato il suo contratto fino al 2026 complice anche il ritorno di Sarri in panchina. Con lui ha collezionato il maggior numero di partite, è a quota 112 e ha staccato Paulo Sousa con 78, Spalletti segue con 71.

