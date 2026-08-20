Calciomercato Lazio | Attacco, e ora? Da Pinamonti a Esposito: tutti i nomi

CALCIOMERCATO LAZIO - Sfumato Bamba Dieng. Il centravanti senegalese, rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza al Lorient, non ha superato le visite mediche e non firmerà con la Lazio. Per questo ora la società biancoceleste dovrà tornare sul mercato per regalare a Gattuso un nuovo attaccante. Oltre a un eventuale 'Mister X', attualmente in lista ci sono ancora Pinamonti e Sebastiano Esposito insieme ad altre opzioni più staccate.

PINAMONTI - Pinamonti è da tempo nella lista della Lazio. Nei giorni scorsi la società ha avuto contatti sia con il Sassuolo che con l'agente del calciatore, ovvero Giuseppe Riso. Il centravanti ha chiesto la cessione: vuole lasciare i neroverdi e proseguire la sua carriera altrove. È il preferito di Gattuso, ma al momento c'è distanza tra i due club sulla formula e sulle cifre del possibile affare. La prima proposta dei biancocelesti ammontava a un milione di prestito oneroso più 8 di riscatto, legato alla qualificazione europea. Il Sassuolo ha rifiutato chiedendo 4,5 per il prestito oneroso e un riscatto di 9. È una situazione di stallo, per questo la Lazio è poi andata su Dieng (senza successo). Per sbloccarla serve trovare un punto d'incontro, che rientri ovviamente nelle ristrettezze economiche di Formello. Su Pinamonti c'è anche la Fiorentina, che potrebbe inserirsi in caso di cessione di Kean.

ESPOSITO - Quello di Sebastiano Esposito è un nome che piace a Formello. Fin qui non è mai stata una pista troppo calda, ma potrebbe diventarlo in caso di necessità. L'attaccante è ormai in rottura totale con il Cagliari dopo lo scontro il suo agente, Giuffredi, e la società rossoblù. Per questo con ogni probabilità cambierà aria in estate. Su di lui ci sono già il Torino e il Napoli, nei giorni scorsi avevano chiesto informazioni anche Como e Atalanta. Come vi avevamo raccontato, il club sardo ha aperto al prestito oneroso (di 1 o 2 milioni di euro) con diritto di riscatto. Resta una pista da seguire per l'attacco della Lazio.

GLI ALTRI - Icardi ormai è il passato: troppa distanza tra le disponibilità della Lazio e le richieste dell'argentino. Santiago Gimenez del Milan è sempre un sogno molto complicato. E su di lui resta l'interesse del Porto. Da non escludere Lucca del Napoli, di cui si è parlato nei mesi scorsi. Come vi abbiamo raccontato, a Formello è stato anche proposto Armando Gonzalez, centravanti classe 2003 del Chivas.