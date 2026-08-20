Calciomercato | Lazio, dopo Dieng spunta la “Hormiga”: Gonzalez entra nella lista

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Saltato Bamba Dieng dopo i test medici, incassata la frenata di Mauro Icardi, intenzionato ad aspettare ancora nella speranza di progetti con maggiore visibilità internazionale, la Lazio è tornata a sfogliare la margherita degli attaccanti. La necessità è evidente: a Gattuso serve un centravanti. Pinamonti resta una strada complicata, con il Sassuolo fermo su una richiesta che tra prestito oneroso e riscatto rende l'operazione tutt'altro che semplice; Sebastiano Esposito, invece, almeno per ora non scalda, considerato più seconda punta che riferimento centrale. E allora la Talent Room continua a lavorare mentre a Formello arrivano proposte. L'ultima porta direttamente in Messico: Armando “Hormiga” Gonzalez, 23 anni, centravanti del Chivas Guadalajara, è stato offerto alla Lazio. Il nome è arrivato sul tavolo di Lotito e da lì è rimbalzato su quello di Fabiani. La candidatura esiste, ha varcato i cancelli di Formello e adesso viene studiata.

Gonzalez è uno di quei profili che incuriosiscono per età, caratteristiche e prospettiva. Rapido, aggressivo, tecnico, vive soprattutto dentro e attorno all'area di rigore. Un peperino capace di attaccare gli spazi, pressare e riempire gli ultimi sedici metri: caratteristiche che, con le dovute proporzioni, possono ricordare per tipologia il Castro appena sbarcato sull'altra sponda della Capitale. La “Hormiga” viene da un'annata esplosiva con il Chivas: 12 gol nell'Apertura 2025 e altri 12 nel Clausura 2026, 24 complessivi nell'anno calcistico, numeri che gli hanno aperto anche le porte della nazionale messicana. Non è soltanto un finalizzatore: nel torneo che lo ha consacrato ha segnato cinque volte di sinistro, cinque di testa e due di destro, con dieci reti realizzate dentro l'area. Va registrato anche il rovescio della medaglia: dopo l'esplosione è arrivato un periodo di astinenza realizzativa che questa estate ha superato i tre mesi. Insomma, talento sì, ma anche un ragazzo ancora da completare e verificare nel salto verso il calcio europeo.

Il Chivas lo ha blindato fino al 2029 e la valutazione viaggia attorno ai 15 milioni di euro. La formula, però, potrebbe diventare il grimaldello dell'operazione. Da quanto raccolto, davanti alla prospettiva Serie A il calciatore sarebbe allettato e potrebbero essere esplorate soluzioni differenti dall'acquisto immediato, compreso un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Condizioni che renderebbero l'affare meno proibitivo per la Lazio. Per adesso siamo ancora alle valutazioni: Lotito ha girato il profilo a Fabiani e servirà soprattutto capire il gradimento di Gattuso. Ma il nome c'è. In una corsa all'attaccante diventata improvvisamente forsennata, mentre la clessidra del mercato continua a svuotarsi, anche la Hormiga Gonzalez è entrata nella lista biancoceleste. E adesso deve superare gli ultimi esami di Formello.

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