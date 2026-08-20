Calciomercato Lazio | Gimenez può tornare di moda: l’annuncio di Pedullà

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Saltato definitivamente Bamba Dieng, come vi abbiamo raccontato per primi in mattinata, la Lazio torna a cercare un nuovo attaccante. Tra i nomi sulla lista Pinamonti e Sebastiano Esposito, ma non solo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, la Lazio farà un nuovo sondaggio per Gimenez.

La trattativa tra il Milan e il Porto per l’attaccante non è andata a buon fine, vista anche la proposta di prestito con offerta al ribasso presentata per ora dai portoghesi. Non ha particolare margine di manovra in più la Lazio che, però, potrebbe comunque tornare a bussare alla porta rossonera per Gimenez.

Di seguito quanto scritto da Pedullà: “La Lazio si informerà nuovamente su Gimenez: il Porto per ora lo ha chiesto solo in prestito e deve migliorare l’offerta”.