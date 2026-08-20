Lazio, si avvicina l'esordio in campionato: il punto sull'infermeria

20.08.2026 10:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, si avvicina l'esordio in campionato: il punto sull'infermeria

RASSEGNA STAMPA - Dopo l'umiliazione in Coppa Italia, Lazio è tornata a lavorare in vista della trasferta di Bologna che darà il via al campionato. 

Gattuso ha fissato tutte le sedute alle 9 del mattino e sfrutterà ogni allenamento per valutare le condizioni della squadra. Come scrive il Corriere dello Sport, restano da monitorare Romagnoli e Tavares, entrambi alle prese con problemi fisici e coinvolti anche nelle trattative di mercato. Artistico è ancora fermo per una lieve lesione al polpaccio.

Servirà più tempo, invece, per Cataldi, Isaksen e Patric. I primi due sono reduci dagli interventi per la pubalgia e avranno bisogno almeno di un'altra settimana per tornare a lavorare stabilmente con il gruppo. Gattuso, intanto, dovrà preparare la trasferta di Bologna con gli uomini a disposizione: dopo il ko con il Mantova, sarà già un primo esame per capire la capacità di reazione della sua Lazio.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.