Lazio, Bamba Dieng è sbarcato a Fiumicino: il suo arrivo - FOTO&VIDEO
20.08.2026 00:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: Dai nostri inviati Andrea Castellano e Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it
Ecco Bamba Dieng. Occhiali e cappellino. Il centravanti senegalese, rimasto svincolato dal Lorient e contattato dalla Lazio, è sbarcato a Fiumicino poco dopo la mezzanotte. Nella giornata di oggi - giovedì 20 agosto - svolgerà le visite mediche con il club biancoceleste. Di seguito le immagini de Lalaziosiamonoi.it.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.