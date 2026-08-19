Lazio | Salta Icardi, al suo posto Dieng: la conferma di Fabrizio Romano
19.08.2026 22:20 di Simone Locusta
CALCIOMERCATO LAZIO - Il sogno dell'estate biancoceleste ha un nome e un cognome: Mauro Icardi. A questo punto, però, sarebbe giusto utilizzare il tempo imperfetto. Icardi era un obiettivo della Lazio, ma ad oggi è sfumato.
Al suo posto, la società biancoceleste ha individuato nello svincolato Bamba Dieng l'innesto offensivo adatto per l'attacco della Lazio. La conferma è arrivata anche dal noto giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano: "Bamba Dieng si sottoporrà giovedì alle visite mediche con la Lazio in vista di un possibile trasferimento a titolo gratuito. L'attaccante senegalese ventiseienne ha raggiunto un accordo con la Lazio, dato che l'affare con Mauro Icardi non andrà in porto", queste le sue parole pubblicate su X.
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.