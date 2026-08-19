Lazio, nuovo numero per Artistico: lascia il 98 e prende…
19.08.2026 22:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Il destino di Gabriele Artistico è ancora tutto da scrivere ma, intanto, in attesa di scoprire se rimarrà o meno alla Lazio, l’attaccante ha scelto di cambiare il numero di maglia. Rispetto alla 98 usata durante la pre-season, infatti, come si apprende dalla Lega Serie A Artistico ha approfittato del cambio di Isaksen per prendere la maglia numero 18.
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Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.