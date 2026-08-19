Lazio, anche Filipe Bordon sceglie il numero: ecco che maglia indosserà

La frattura del metatarso subita da Filipe Bordon ha interrotto sul più bello la sua preseason, dando l’ocacsione al fratello Ricardo di allenarsi con la prima squadra. Mentre continua il percorso di recupero, però, il brasiliano ha avuto modo di scegliere il suo numero di maglia. Come comunicato dalla Lega Serie A Filipe Bordon ha scelto la numero 76, maglia già scelta nella stagione 24/25 e mai indossata prima da nessun altro calciatore biancoceleste.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele