Lazio, Isaksen cambia numero di maglia: la scelta del danese

La sua stagione deve ancora iniziare ma, intanto, Gustav Isaksen ha già preso una decisione importante per la nuova annata. Il danese infatti, come comunicato dalla Lega Serie A, ha scelto di lasciare la maglia numero 18 e prendere la numero 11, che nelle ultime due stagioni era stata di Castellanos, prima della sua partenza a gennaio.

autore Michele Cerrotta Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io. cerrottamichele