Lazio, è il compleanno di Lombardi, Matri e Martusciello: gli auguri del club

Triplo compleanno in casa Lazio. Nella giornata di oggi, mercoledì 19 agosto, compiono infatti gli anni l’attuale allenatore dell’Under 18 biancoceleste Cristiano Lombardi, l’ex allenatore in seconda (e primo allenatore per una giornata) della prima squadra Giovanni Martusciello e l’ex attaccante e dirigente Alessandro Matri. Di seguito gli auguri del club.

Questi gli auguri a Lombardi: “Tanti auguri ad Cristiano Lombardi! L’ex attaccante e allenatore biancoceleste compie oggi 31 anni. Lombardi, dopo essere cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, ha disputato 19 gare con la Prima Squadra siglando anche una rete al suo esordio in Serie A contro l'Atalanta nella stagione 2016/17. Terminata la carriera da calciatore, ha guidato la Lazio Under 16, prima di approdare in questa stagione alla selezione Under 18”.

Di seguito, invece, gli auguri a Matri: “Tanti auguri ad Alessandro Matri! L’ex attaccante e dirigente biancoceleste compie oggi 42 anni. Matri ha giocato nella Lazio nella stagione 2015/2016, collezionando 31 presenze e 7 gol, e, in un’altra veste, nella stagione 2020/2021”. Qui, infine, gli auguri a Martusciello: “L'ex vice allenatore biancoceleste Giovanni Martusciello oggi spegne 55 candeline. L'ex centrocampista campano, vice allenatore della S.S. Lazio nel corso delle due esperienze come guida tecnica di Maurizio Sarri, nel corso della sua avventura nella Capitale ha anche ottenuta una panchina da primo allenatore nella trasferta vittoriosa contro il Frosinone (2-3) nella stagione 2023/24”.