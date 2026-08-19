Calciomercato Lazio | Sutalo vicinissimo: i dettagli dell'affare

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CALCIOMERCATO LAZIO - Josip Sutalo è vicinissimo alla Lazio. Il croato è il profilo preferito dai biancocelesti per rinforzare la difesa e nelle scorse ore il club ha intensificato i contatti con l'Ajax per cercare di trovare un accordo.

Le parti, come appreso dalla nostra redazione, stanno discutendo i dettagli finali dell’operazione che si concluderà sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto - che diventa obbligo legato alle presenze - fissato a 7 milioni di euro più bonus.

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