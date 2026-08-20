Lazio, da Icardi e Pinamonti a Dieng: perché si è finiti sul senegalese

RASSEGNA STAMPA - Un deprimente déjà-vu, a metà tra il tragico e il grottesco. La Lazio è passata nel giro di pochi giorni dal trattare profili come Icardi e Pinamonti a Bamba Dieng, un altro svincolato senza mercato, senza nulla togliere al giocatore. Il 26enne ex Lorient è arrivato ieri sera a Roma e oggi si sottoporrà alle visite mediche.

Per Dieng, attaccante in grado di giocare sia da centravanti che da esterno sinistro, è pronto un contratto fino al 2029. Il senegalese ha costruito la sua carriera in Francia: dal Diambars all'Olympique Marsiglia, dove tra il 2020 e il 2023 ha segnato 11 gol in 54 presenze, fino al Lorient. Nel 2023 il trasferimento e poi il prestito all'Angers, prima del ritorno al Lorient e dello svincolo maturato a luglio. Gattuso, però, aveva chiesto altro: un attaccante di corsa e pressione, capace di attaccare la profondità e di far salire la squadra, ma soprattutto un giocatore completo.

Come ricostruisce il Corriere dello Sport, prima c'è stato il nuovo tentativo per Icardi, con Lotito che ha provato a piazzare il colpo a effetto. Dopo Icardi, il tentativo lampo per Pinamonti, pronto ad accettare la destinazione. Il Sassuolo, però, non ha fatto sconti: richiesta da 4,5 milioni per il prestito oneroso e riscatto fissato a 9. La Lazio ha provato a rispondere con un'offerta da un milione più un riscatto da 8, legato alla qualificazione europea. Troppo poco per chiudere l'affare e il club non può spendere altro dopo i 3 milioni in programma per Sutalo. Lo stallo, a pochi giorni dall'esordio contro il Bologna, ha così riportato la società su Dieng, già valutato a giugno e mai considerato una prima scelta.