Calciomercato Lazio | Ecco Sutalo, ma gli infortuni sono un rebus: i dettagli

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio è pronta ad accogliere il suo nuovo difensore. Come riporta il Corriere dello Sport, dopo i tentativi falliti per Dominguez, Markmann e Hautekiet, il club biancoceleste è ai dettagli per Josip Sutalo dell'Ajax, probabilmente anche grazie alla misericordia concessa dal club olandese.

La formula dell'operazione dovrebbe essere la stessa che la Lazio ha provato ad adoperare con tutti: prestito oneroso di 3 milioni di euro più diritto di riscatto condizionato, da capire se in seguito al 12°posto oppure ad un'utopistica qualificazione europea.

Sutalo era uno dei sacrificabili dall'Ajax, quest'anno non ha giocato nelle prime due partite di campionato ma ha disputato 4 incontri da titolare al mondiale. La scorsa stagione ha preso parte a 24 partite di Eredivise, partendo 19 volte da titolare e collezionando sei presenze in Champions League. Arriva in Olanda dalla Dinamo Zagabria per 20 milioni di euro e si distingue come un profilo rapido, abituato al palleggio e alla linea alta.

Il dato più preoccupante, tuttavia, riguarda gli infortuni: come certifica Transfermarket, negli ultimi quattro anni è rimasto fuori dal campo per 46 partite a causa di problemi fisici. Sarà un dato da tenere in considerazione in vista della prossima avventura nella Capitale.