Lazio, dopo il ko in Coppa Gattuso pensa ai cambi: le ultime

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è tornata ieri mattina a Formello dopo il giorno di riposo concesso da Gattuso e ha iniziato la preparazione verso il debutto in campionato di lunedì a Bologna. Serve una risposta immediata, soprattutto dopo il modo in cui è maturata la sconfitta contro il Mantova in Coppa Italia.

Gattuso non ha intenzione di rivoluzionare quanto costruito durante la preparazione, ma potrebbe intervenire su alcuni interpreti. I dubbi principali riguardano soprattutto attacco e centrocampo. Sulla fascia destra, scrive il Corriere dello Sport, Noslin insidia Cancellieri, che contro il Mantova ha avuto diverse occasioni senza riuscire a concretizzarle. L'olandese ha convinto Gattuso e può essere utilizzato sia sulle fasce che in posizione più centrale. Il ballottaggio verrà sciolto nel corso della settimana.

Al centro dell'attacco Dia resta invece favorito su Ratkov, anche in attesa di capire gli sviluppi legati al mercato e all'arrivo di Bamba Dieng. Una novità potrebbe esserci anche a centrocampo, dove Frattesi punta già a una maglia da titolare dopo l'esordio nella ripresa contro il Mantova.

Poche alternative, invece, in difesa. Salvo sorprese, davanti a Mandas dovrebbe essere confermato il quartetto composto da Marusic, Doekhi, Provstgaard e Pedraza.