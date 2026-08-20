Lazio, Pinamonti non è tramontato: l’idea di Fabiani e la posizione del giocatore

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RASSEGNA STAMPA - Non poteva che arrivare un no dal Sassuolo dopo l’unica formula possibile pensata dalla Lazio per portare subito Pinamonti a Formello. La proposta recapitata da Fabiani e Lotito ai neroverdi era quella di un prestito oneroso da 1 milione di euro e 8 per il riscatto.

Il no dei neroverdi ha spinto la Lazio a prendere Bamba Dieng, unico nome possibile per portare subito un altro attaccante a Formello. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, la pista Pinamonti non è ancora tramontata. Nello specifico, spiega il quotidiano, Fabiani starebbe provando a mettere pressione al Sassuolo acquistando l’attaccante senegalese.

Pinamonti rimane quindi in lista per il finale di mercato, soprattutto se la Lazio dovesse cedere uno tra Dia e Ratkov. Dalla propria parte i biancocelesti potrebbero avere anche la volontà del giocatore, disposto anche rinnovare il contratto in scadenza fra un anno con il Sassuolo pur di essere liberato in prestito e vestire la maglia biancoceleste.