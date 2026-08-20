Lazio, si chiude la campagna abbonamenti: è il peggior dato dell'era Lotito

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RASSEGNA STAMPA - A mezzanotte si chiuderà ufficialmente la campagna abbonamenti della Lazio per la stagione 2026/27. Un dato, quello definitivo, che il club comunicherà soltanto nella giornata di domani, ma le proiezioni, scrive il Corriere dello Sport, parlano di circa 4.000 tessere sottoscritte: numeri destinati a rendere questa la peggior campagna abbonamenti dell'era Lotito.

Un crollo verticale rispetto alle 29.918 tessere della scorsa stagione e alle 30.333 del 2023/24, record assoluto della gestione dell'attuale presidente. Numeri che fotografano la protesta della tifoseria biancoceleste, che ha scelto di non abbonarsi e di disertare l'Olimpico nelle gare casalinghe, derby escluso.

Una linea ribadita per tutta l'estate e già visibile domenica scorsa in Coppa Italia contro il Mantova, quando lo stadio si è presentato praticamente vuoto. Uno scenario che, salvo sorprese, è destinato a ripetersi anche con l'inizio del campionato.

Rispetto alla gara di Coppa Italia, però, cambierà l'organizzazione dell'Olimpico. Contro il Mantova la società aveva infatti deciso di chiudere Curve e Distinti, concentrando il pubblico nelle tribune e trasferendo anche gli abbonati dei settori non disponibili. Per le partite di Serie A, invece, l'orientamento è quello di lasciare regolarmente aperti anche i settori popolari.