Il Corriere dello Sport: “Lotito, Bamba chi? La Lazio va rispettata”

RASSEGNA SATMPA - Da Mauro Icardi e Pinamonti a Bamba Dieng. Dopo aver riscontrato tutte le difficoltà economiche per raggiungere l’accordo con l’argentino e dopo un altro no del Sassuolo alla formula proposta per l’italiano, la Lazio ha virato sullo svincolato ex Lorient. E proprio su questa scelta si sofferma il Corriere dello Sport. Nell’occhiello si legge: “La Lazio va rispettata. L’ennesima scelta discutibile del presidente: tutti spiazzati”.

E, ancora: “Lotito, Bamba chi? Svincolato, ex Lorient, ecco il 9” è il titolo in prima pagina del quotidiano diretto da Zazzaroni.

Il sommario fa il punto: “Dopo il sogno Icardi e i contatti per Pinamonti preso Bamba Dieng, 26 anni, senegalese, 10 gol in Ligue 1: oggi farà le visite mediche. Difesa: si avvicina Sutalo, in prestito dall’Ajax”. Di seguito la prima pagina completa.