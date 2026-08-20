I conti non mentono: il budget per il mercato inchioda la Lazio

RASSEGNA STAMPA - Budget esaurito, o quasi. La distanza con Icardi sull’ingaggio e con il Sassuolo per Pinamonti ha costretto la Lazio a virare su Bamba Dieng, prendendo il terzo svincolato dell’estate e arrendendosi di fronte a numeri che non lasciano scampo.

Come riporta infatiti l'edizione odierna del Messaggero, i 5 milioni versati all’Inter per il prestito con diritto di riscatto di Frattesi più i 3 che andranno nelle casse dell’Ajax per quello di Sutalo lasciano infatti la Lazio alle prese con un budget estremamente limitato.

Rimane circa un milione a Fabiani, esattamente quello offerto al Sassuolo per il prestito con diritto di riscatto di Pinamonti: senza altre uscite la Lazio è inchiodata dai conti e costretta a virare sulle ennesimo scommesse.