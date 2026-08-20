Lazio, Lotito irritato con Gattuso? C’entra Mauro Icardi: il retroscena

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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La stagione è iniziata da pochi giorni ma a Formello il clima non è certo il più sereno. Tutte le difficoltà e i rallentamenti sul mercato non aiutano la Lazio, così come di certo non lo ha fatto l’eliminazione contro il Mantova e ciò che ha scaturito, dalla reprimenda ordinata da Lotito di Fabiani alla squadra fino alla difesa di quest’ultima da parte di Gattuso.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, potrebbe esserci di più. Un altro motivo per rendere poco serena l’aria all’interno di Formello. Secondo il quotidiano Claudio Lotito sarebbe infatti irritato con Gattuso anche per un’altra ragione direttamente collegata al mancato arrivo di Mauro Icardi alla Lazio.

Lotito, nello specifico, non avrebbe digerito la frase di Gattuso sull’argentino: “Non è funzionale”. Parole che avrebbero allontanato ulteriormente Icardi, secondo il presidente della Lazio, dall’opzione Formello dopo che lo stesso Lotito aveva pensato di poter prendere l’argentino nella speranza - poco concreta - di calmare la piazza.