Calciomercato | Taylor e le sirene della Premier: la Lazio fa il prezzo

RASSEGNA STAMPA - Tutto un altro Taylor rispetto a quello ammirato nella seconda parte della scorsa stagione. Forse le gambe ancora imballate, oppure la consapevolezza della situazione in cui si trova la Lazio: a prescindere dalla ragione, l’olandese non sta vivendo un momento di particolare brillantezza.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero ad aumentare i pensieri ci pensano anche le sirene di mercato. Quelle rumorosissime che arrivavano dalla Premier League a fine maggio e che poi non si sono mai concretizzate in offerte vere e proprie sul tavolo forse anche per le richieste elevate di Lotito.

La Lazio infatti non ha mai cambiato posizione: solo di fronte a 40-45 milioni si siederebbe a parlare dell’eventuale cessione di Taylor, che sistemerebbe i conti e permetterebbe di mettere a bilancio un’altra plusvalenza dopo aver pagato l’olandese 15 milioni più 3 di bonus con il 10% da riconoscere all’Ajax. Intanto, al termine della sessione di mercato se il centrocampista dovesse essere ancora a Formello l’ingaggio salirebbe di 190mila euro per il bonus fedeltà inserito alla firma del contratto.