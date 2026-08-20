Lazio, Dia e Ratkov possono ancora partire: non solo Pinamonti in corsa

RASSEGNA STAMPA - L’arrivo di Bamba Dieng potrebbe non chiudere le mosse in attacco della Lazio, nonostante tutte le note difficoltà economiche del club biancoceleste. Un altro acquisto potrebbe arrivare qualora dovessero arrivare cessioni oggi tutt’altro che da escludere.

Né Dia né Ratkov, secondo quanto riporta oggi il Messaggero, sono da considerare certi di rimanere alla Lazio. La cessione di uno dei due non è da escludere, anche se per il senegalese finora poco si muove e per il serbo non è arrivato l’affondo della Stella Rossa.

Qualora qualcosa dovesse sbloccarsi, però, la Lazio tornerebbe a muoversi per un attaccante. E, oltre a Pinamonti sempre in lista e ben determinato a lasciare il Sassuolo per approdare a Formello, potrebbe tornare di moda anche il nome di Sebastiano Esposito in uscita dal Cagliari.