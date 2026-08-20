Calciomercato Lazio | Artistico ai saluti: un club deciso a fare sul serio

20.08.2026 11:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Artistico ai saluti: un club deciso a fare sul serio

RASSEGNA STAMPA - Dopo un precampionato vissuto a ottimi ritmi con la maglia della Lazio, sembra pronto a salutare Gabriele Artistico. L’attaccante biancoceleste, infatti, è pronto per una nuova avventura lontano da Formello per farsi le ossa. 

Reduce dal prestito positivo allo Spezia, infatti, Gabriele Artistico potrebbe scendere per un’altra stagione in Serie B dove, secondo quanto riportato dal Messaggero, c’è un club pronto a chiudere.

Si tratta del Padova, che ormai da un paio di mesi è in pressing sulla Lazio per riportare Artistico in serie cadetta. Si attendono sviluppi e novità per capire la formula del trasferimento.

Michele Cerrotta
autore
Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.