Calciomercato Lazio | Artistico ai saluti: un club deciso a fare sul serio
20.08.2026 11:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Dopo un precampionato vissuto a ottimi ritmi con la maglia della Lazio, sembra pronto a salutare Gabriele Artistico. L’attaccante biancoceleste, infatti, è pronto per una nuova avventura lontano da Formello per farsi le ossa.
Reduce dal prestito positivo allo Spezia, infatti, Gabriele Artistico potrebbe scendere per un’altra stagione in Serie B dove, secondo quanto riportato dal Messaggero, c’è un club pronto a chiudere.
Si tratta del Padova, che ormai da un paio di mesi è in pressing sulla Lazio per riportare Artistico in serie cadetta. Si attendono sviluppi e novità per capire la formula del trasferimento.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.