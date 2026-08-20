Lazio, porte girevoli a Formello: Mandas, Di Gregorio e un futuro da scrivere

RASSEGNA STAMPA - Arrivano conferme rispetto a quanto vi avevamo raccontato in esclusiva nella serata di ieri. Christos Mandas non è certo di rimanere alla Lazio, che si muove per capire anche quale potrebbe essere l’eventuale sostituto.

Un’opzione viene rilanciata oggi dal Messaggero, che guarda verso la Juventus. Nello specifico, scrive il quotidiano, il club bianconero sarebbe tornato a sondare il profilo del portiere della Lazio nell’ipotesi di uno scambio tra i due club.

Mandas per Di Gregorio, questa è la richiesta della Juve di fronte alla possibilità che l’ex Monza sbarchi a Formello e il greco compia il percorso opposto. Per ora un’idea e nulla di più, ma la situazione intorno all’ex OFI Creta va monitorata come vi avevamo già spiegato ieri.