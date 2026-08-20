Lazio, affare ai dettagli per Sutalo: quando sbarcherà a Roma

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RASSEGNA STAMPA - Ultimi dettagli prima di una fumata bianca che sembra praticamente certa. La Lazio lavora per portare a Formello Josip Sutalo, difensore oggi impegnato con la maglia dell’Ajax.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero la fumata bianca è vicinissima per un’operazione in stile Frattesi, con un prestito oneroso e un diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro, con una percentuale di rivendita che la Lazio riconoscerebbe all’Ajax. Ma quando arriverebbe Sutalo a Formello?

Il club olandese sarà impegnato oggi contro il Sion in Conference League e Sutalo è stato regolarmente convocato per la sfida. L’impegno dell’Ajax non dovrebbe rallentare però le trattative e il difensore potrebbe arrivare a Roma per iniziare la sua avventura con la Lazio già venerdì.