Lazio, slitta il rientro di Cataldi: ecco quando può tornare

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RASSEGNA STAMPA - Non solo i colpi mancati sul mercato, ma anche gli infortuni. In casa Lazio non c’è tregua e l’ultimo aggiornamento riguarda Danilo Cataldi, il cui rientro dovrà ancora attendere.

Sembrava vicino al ritorno in gruppo, ma il recupero del centrocampista dalla pubalgia procede più lentamente del previsto. L’operazione svolta a Barcellona dal professor Ramon Cugat, spiega il Messaggero, ha risolto solo in parte un problema che si è rivelato più complicato rispetto a quelli affrontati da Zaccagni, Rovella e Isaksen. Cataldi, del resto, nella scorsa stagione ha stretto i denti giocando a lungo sul dolore, fermandosi soltanto quando non riusciva più a continuare.

Al momento è difficile immaginarlo in campo prima di ottobre, anche se è ancora presto per fissare una data precisa. La Lazio non vuole forzare i tempi: Cataldi continuerà a lavorare in maniera personalizzata e tornerà a disposizione di Gattuso soltanto quando sarà completamente pronto.