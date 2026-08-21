Lazio, si lavora alla rescissione del contratto di Gigot: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Non c’è solo l’emergenza legata agli infortuni a breve termine, c'è anche da fare i conti con i lungodegenti. Tra loro c'è Samuel Gigot, fermo ormai da più di un anno prima per dei problemi alla caviglia e ora per la schiena. Come scrive il Messaggero, il difensore francese è sempre più vicino all’addio alla Lazio: a causa dell'impossibilità di utilizzarlo in campo, il club starebbe infatti lavorando alla rescissione del contratto, che potrebbe chiudere definitivamente la sua esperienza in biancoceleste e alleggerire il monte ingaggi del club.

autore Chiara Scatena Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa. ChiaraScatena