Lazio, si lavora alla rescissione del contratto di Gigot: i dettagli

21.08.2026 09:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, si lavora alla rescissione del contratto di Gigot: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Non c’è solo l’emergenza legata agli infortuni a breve termine, c'è anche da fare i conti con i lungodegenti. Tra loro c'è Samuel Gigot, fermo ormai da più di un anno prima per dei problemi alla caviglia e ora per la schiena. Come scrive il Messaggero, il difensore francese è sempre più vicino all’addio alla Lazio: a causa dell'impossibilità di utilizzarlo in campo, il club starebbe infatti lavorando alla rescissione del contratto, che potrebbe chiudere definitivamente la sua esperienza in biancoceleste e alleggerire il monte ingaggi del club.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.