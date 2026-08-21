Lazio, si lavora alla rescissione del contratto di Gigot: i dettagli
21.08.2026 09:45 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
RASSEGNA STAMPA - Non c’è solo l’emergenza legata agli infortuni a breve termine, c'è anche da fare i conti con i lungodegenti. Tra loro c'è Samuel Gigot, fermo ormai da più di un anno prima per dei problemi alla caviglia e ora per la schiena. Come scrive il Messaggero, il difensore francese è sempre più vicino all’addio alla Lazio: a causa dell'impossibilità di utilizzarlo in campo, il club starebbe infatti lavorando alla rescissione del contratto, che potrebbe chiudere definitivamente la sua esperienza in biancoceleste e alleggerire il monte ingaggi del club.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.