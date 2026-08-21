Lazio, tensione tra Fabiani e Gattuso per il mercato: divorzio in vista?

RASSEGNA STAMPA - Ennesimo colpo di mercato sfumato, questa volta per le visite mediche, nonostante la Lazio fosse già a conoscenza dei problemi fisici di Bamba Dieng. E Gattuso aspetta ancora. Le priorità per il tecnico sono sempre state due, un difensore e un attaccante: il centrale arriva oggi, Josip Sutalo, l'attaccante chissà. Il tecnico ha a disposizione al momento Dia e Ratkov, ma non bastano.

Nel confronto di lunedì, racconta il Messaggero, Fabiani ha provato a convincere Gattuso a puntare sul serbo, la cui assenza contro il Mantova non è andata giù neppure a Lotito. Il tecnico, però, continua a chiedere un altro innesto e la tensione sul mercato resta alta. Tanto da alimentare, per ora senza conferme, anche voci di un possibile divorzio. Le prossime mosse potrebbero però rappresentare uno spartiacque decisivo nel rapporto tra società e allenatore.